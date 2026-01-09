Haberler

Malatya'da Karla Kaplı Dağlarda Dağ Keçileri Görüntülendi

Güncelleme:
Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla kaplanan dağlarda dolaşan dağ keçileri, kış şartlarının getirdiği güzel manzaralarla drone ile kaydedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, koruma altında olan dağ keçileri için yem bıraktı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla kaplanan dağlık alanlarda dolaşan dağ keçileri, drone ile görüntülendi.

Malatya'da etkili olan kış şartlarıyla birlikte beyaza bürünen dağlık alanlar, yaban hayatına ev sahipliği yapan eşsiz görüntülere sahne oldu. Karla kaplı dağlarda sürüler halinde dolaşan dağ keçileri, drone ile kayıt altına alındı. Karlar içerisinde koşarak ilerleyen ve doğal yaşam alanlarında özgürce hareket eden dağ keçileri, kentin zengin biyolojik çeşitliliğini yansıttı.

Avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan dağ keçileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Malatya Valisi Seddar Yavuz'un da katılımıyla Malatya'nın farklı noktalarındaki dağlık alanlara yem bırakıldı.

.

Kaynak: ANKA / Yerel
