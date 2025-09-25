Haberler

Malatya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama

Güncelleme:
Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu madde, silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında toplam 9 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi.

(MALATYA) - Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilyurt, Akçadağ ve Hekimhan ilçelerinde 4–22 Eylül arasında düzenlenen uyuşturucu madde, silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 2 kilo 220 gram kubar esrar, 130 kök kenevir bitkisi, 60 gram bonzai, 12 bin 317 tabanca fişeği, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 16 sikke, 1 tarihi yüzük, 4 tarihi heykel ve 2 tarihi kolye ele geçirildi.

Kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500
title
