Malatya Çevre Yolunda Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Malatya–Elazığ Karayolu'nda seyir halindeki otomobil trambüs direğine çarptı. Olayda bir yolcu yaşamını yitirdi, sürücü ise ağır yaralandı.
(MALATYA) - Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Malatya– Elazığ Karayolu Çöşnük Kavşağı yakınlarında, R.S.Y. idaresindeki 34 EE 6951 plaka sayılı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trambüs direğine çarptı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde yolcu konumunda bulunan Berkan Uçkun (2001) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü R.S.Y. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.