Malatya'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cuma sabahından itibaren Malatya genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Hızların 50-80 km/saat arasında değişmesi öngörülüyor.

(MALATYA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma sabah saatlerinden itibaren Malatya'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) etkili olacak.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19 Eylül 2025 Cuma günü 00.00-23.59 saatleri arasında Malatya genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
