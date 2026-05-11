Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli: "Kurbanlık Fiyatları Açıklanan Rakamların Altında Seyrediyor"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN Kamera: Erdal ALBUĞA

(MALATYA) - Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık fiyatları ve satışlara ilişkin yaptığı açıklamada, kentte kurbanlık fiyatlarının belirlenen rakamların altında seyrettiğini belirtti.

Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği, 2026 yılı için Malatya'da kurbanlık canlı kilogram fiyatlarını; erkek dana için 430 TL, damızlık vasfı olmayan düve için 400 TL, damızlık vasfı olmayan inek için ise 370 TL olarak açıkladı.

"KURBANLIKTA HERHANGİ BİR SIKINTI YAŞANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, daha önce açıkladıkları fiyatların piyasada daha düşük seviyelerde oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kurban fiyatlarıyla ilgili bundan önce de bir açıklama yapmıştık. Canlı tosun karkas fiyatını 430 lira olarak açıklamıştık. Düveyi 400 lira, ineği de 380 lira olarak açıklamıştık. Fakat fiyatlar bizim dediğimiz gibi o kadar yüksek değil. Şu anda tosunlar 400 lira bandında satılıyor. Diğerleri de ona göre 20'şer lira daha aşağıya satılıyor."

Malatya'da kurbanlık hayvan konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Taneli, "Yani kurbanla ilgili herhangi bir sıkıntının yaşanacağını düşünmüyoruz. Yeterli hayvanımız var. Malatya'da bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. İnşallah kurban kesecek olan herkes kurbanını güzel bir şekilde keser, üreticilerimiz de emeklerinin karşılığını alırlar" dedi.

"ÖNCEKİ YILLARA GÖRE BİR DURGUNLUK VAR"

Kurbanlık satışlarına ilişkin Taneli, "Şu anda önceki yıllara göre sanki bir durgunluk var ama bayrama daha biraz zaman var. İnşallah satışlar da iyi olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA