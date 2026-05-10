Elektrik Direğine Çıkan Hurdacı Hayatını Kaybetti

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da deprem sonrası ağır hasarlı işyerlerinin bulunduğu sanayi sitesinde meydana gelen olayda, kablo toplamak için elektrik direğine çıktığı belirtilen 39 yaşındaki Hamza Demirel, hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki Çilingirci Sokak'ta meydana geldi. Depremde ağır hasar alan işyerlerinde yıkım çalışmalarının sürdüğü bölgede, hurdacıların zaman zaman tehlikeli alanlara girerek demir ve kablo topladığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde bölgeye gelen Hamza Demirel, yıkım bekleyen bir iş yerinin çatısındaki elektrik kablosunu almak istedi. Bunun üzerine iş yerinin yanındaki elektrik direğine çıkan Demirel, kısa süre sonra yere düştü.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şahsın direğe tırmandığı ve bir süre sonra yere düştüğü anlar kayda geçti.

Yerde hareketsiz yatan Demirel'i fark eden bir esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 39 yaşındaki Hamza Demirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

"ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ve kriminal ekipler uzun süre çalışma yaptı. Şahsın elektrik akımına kapılıp direkten düştüğü ihtimali üzerinde de durulduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Demirel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA