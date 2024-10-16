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Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür Açıklama Yaptı

Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür Açıklama Yaptı
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Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde olduğunu belirtti. Görür, depremin geçmişteki sarsıntılardan enerji transferinin bir sonucu olduğunu ve endişe edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Akuşağı-Kale/ Malatya'da deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" dedi.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da kısmi hasar gören bir binadaki 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde toplam 4 binada hasar meydana geldiğini açıklandı. Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Naci Görür açıklamasında, "Akuşağı-Kale/ Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok. Elazığ'daki ve Malatya'daki hemşehrilerime duyuru: Malatya ve Elazığ yörelerinde DAF üzerinde afet boyutunda bir deprem beklemiyorum ama son depremlerde zarar gören, hasar gören binalardan uzak durun. Bunlarda yıkım olabilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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