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Malatya'da 42 saat sonra enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı

Yerel Haberler

Malatya'da 42 saat sonra enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden olan Malatya'da 42 saat sonra enkaz altında kalan 2 sağ olarak kurtarıldı.

Malatya'da 42 saat sonra enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden olan Malatya'da 42 saat sonra enkaz altında kalan 2 sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde ciddi hasar meydana geldi. Depremde enkaz altından güzel haberler gelmeye de devam ediyor. Depremin vurduğu Malatya'da çöken 7 katlı Özpolatlar Apartmanı'nda enkaz altından 42 saat sonra Sebahat Sarıbaş ile Muhammet Oğuz Sarıbaş sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılma anları kameraya yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Yerel Haberler

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