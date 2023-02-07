Malatya'da 42 saat sonra enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı Yerel Haberler Malatya'da 42 saat sonra enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden olan Malatya'da 42 saat sonra enkaz altında kalan 2 sağ olarak kurtarıldı. Malatya'da 42 saat sonra enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden olan Malatya'da 42 saat sonra enkaz altında kalan 2 sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde ciddi hasar meydana geldi. Depremde enkaz altından güzel haberler gelmeye de devam ediyor. Depremin vurduğu Malatya'da çöken 7 katlı Özpolatlar Apartmanı'nda enkaz altından 42 saat sonra Sebahat Sarıbaş ile Muhammet Oğuz Sarıbaş sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılma anları kameraya yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Malatya'da 42 saat sonra enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.