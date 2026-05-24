Malatya'da deprem anı kameraya yansıdı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 12.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent genelinde hissedildi. Deprem anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sarsıntı sırasında vatandaşların panik yaşadığı görüldü. - MALATYA

