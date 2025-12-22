Haberler

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Zorlu Operasyon: 2 Kilogramı Aşan Tümör Başarıyla Alındı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 70 yaşındaki Aysel Çetin'in böbrek ve böbrek üstü bezlerinde tespit edilen dev tümör, başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Ameliyat ekibi, hastayı sorunsuz bir şekilde yoğun bakımdan servise aldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen zorlu operasyonla, 70 yaşındaki Aysel Çetin'in, böbrek ve böbrek üstü bezlerinde tespit edilen 2 kilo 200 gram ağırlığındaki dev tümör başarıyla çıkarıldı.

Karında şişkinlik ve ağrı şikayetleriyle Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Aysel Çetin'e yapılan tetkik ve görüntüleme işlemlerinde, biri böbrek alt polde, diğeri böbrek üstü bezinde olmak üzere yaklaşık 15'er santimetrelik iki büyük kitle tespit edildi. Kitlelerin pankreas ve dalağa doğru yayılım gösterdiği belirlendi.

Operasyon üç uzman tarafından gerçekleştirildi

Zorlu operasyon, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ender Akdemir, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muhammet Çiçek tarafından gerçekleştirildi.

Cerrahi ekip, tümörü çevre dokularla birlikte tamamen çıkararak başarılı bir ameliyata imza attı. Operasyon sonucunda hastadan 2 kilo 200 gram ağırlığında dev bir kitle alındı.

Operasyon hakkında bilgi veren Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ender Akdemir, şunları söyledi:

"Böbrek alt polde ve böbrek üstü bezlerinde 15'er santimetrelik dev tümörler tespit ettik. Tümörün pankreas ve dalağa yayılımı nedeniyle operasyon oldukça riskliydi. Ancak cerrahi ekibimizin uyumlu çalışmasıyla ameliyatı başarıyla tamamladık. Hastamız ameliyat sonrası dördüncü haftasında sorunsuz şekilde takip ediliyor. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Şu anda patoloji raporunu bekliyoruz. Sonuçlara göre tedavi sürecini planlayacağız."

Hasta yakını: "Çok iyi ilgilendiler"

Hasta yakını Songül Çetin, "Hastamızın şikayetleri nedeniyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldik. Yapılan tetkiklerde tümörün çok büyük olduğu söylendi. Ameliyat çok şükür başarılı geçti. Hastamız üç gün yoğun bakımda kaldı, ardından servise alındı. Doktorlarımızdan ve tüm ekipten Allah razı olsun. Çok iyi ilgilendiler" dedi.

Hasta Aysel Çetin: "Durumum iyiye gidiyor"

Ameliyat sonrası sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Aysel Çetin ise "Doktorlarımız Ender Akdemir, Muhammet Çiçek ve Mehmet Güzel beni ameliyat etti. Hepsinden Allah razı olsun. Çok iyi baktılar, kendimi her geçen gün daha iyi hissediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
