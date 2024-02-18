Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi 17. Olağan Genel Kurul'unda seçim heyecanı başladı.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi'nde seçim heyecanı başladı. Mevcut başkan Süleyman Varol'un tek liste olarak girdiği seçimde oda üyeleri oylarını kullanmaya başladı. Saat 09.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle sona erecek.

Tek liste olmasına rağmen üyelerin genel kurula yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Makina Mühedisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, "Dün 17. Olağan Genel Kurul'umuzu yaptık. Hem üyelerimizin yoğun teveccühü ile hem de şehrimizin protokolünün yoğun katılımıyla bir genel kurul yaptık. Başarılı bir genel kurulumuz oldu. Tek lise olmasına rağmen üyelerimizin yoğun talebi vardı. Bugünde seçimlere geçtik. Yine bugün üyelerimizden yoğun ilgiyi bekliyoruz. Geçmiş dönemde meslektaşlarımızla güzel çalışmalar yaptık. Bu dönemde yine aynı çalışmaları devam ettirmek istiyoruz. Seçimimizin, genel kurulumuzun mesleğimiz, meslektaşlarımız ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ