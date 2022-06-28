Mahsur kalan öğrencileri UMKE ekibi kurtardı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde Kuran Kursu öğrencileri UMKE sayesinde evlerine dönebildi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde Kuran Kursu öğrencileri UMKE sayesinde evlerine dönebildi. İki gündür devam eden sağanak yağış sonrası dere yatağına dönen Saltukova 'da Kerim Keçeci Kuran Kursu'nda mahsur kalan 26 öğrenci ve 4 hoca UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak evlerine teslim edildi. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kuran-ı Kerim Zonguldak Saltukova Yerel Haberler

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