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Mahsur kalan öğrencileri UMKE ekibi kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mahsur kalan öğrencileri UMKE ekibi kurtardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde Kuran Kursu öğrencileri UMKE sayesinde evlerine dönebildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde Kuran Kursu öğrencileri UMKE sayesinde evlerine dönebildi.

İki gündür devam eden sağanak yağış sonrası dere yatağına dönen Saltukova 'da Kerim Keçeci Kuran Kursu'nda mahsur kalan 26 öğrenci ve 4 hoca UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak evlerine teslim edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kuran-ı Kerim Zonguldak Saltukova Yerel Haberler

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