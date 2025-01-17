Mahmut Köyü İlkokulu'nda Karneler Dağıtıldı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Mahmut Köyü İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencileri, karne heyecanı yaşayarak karnelerini aldı. Törende öğrenciler, Kaymakam İzzet Cem Eser ve öğretmenleriyle birlikte mutluluklarını paylaştı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köyü İlkokulu 1. sınıf karnelerini ilk kez almanın heyecanını yaşadı.
Mahmut Köyü İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Öğrenciler karnelerini almak için okullara koşarak adeta birbirleri ile yarıştı. 1.'nci sınıf ve ilkokul öğrencileri, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, protokol üyeleri, sınıf öğretmenleri Mesude Coşkun ve Gülşen Kılınçkaraca'dan karnelerini sevinç içerisinde alarak sömestri tatiline girdi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel