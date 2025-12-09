Polisten lise öğrencilerine yönelik eğitim

Haberler

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri, lise öğrencilerine güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve internet bağımlılığı gibi konularda eğitim verdi. Toplamda 107 öğrenci ve 88 öğretmenin katıldığı programda, kişisel güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde; güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, internet bağımlılığı, dolandırıcılık ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programı çerçevesinde Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sandıklı Hüdai Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrenciler ile ilçede görev yapan öğretmenler olmak üzere toplam 107 öğrenci ve 88 öğretmen bilgilendirildi.

Katılımcılara ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından meslek tanıtımı ve kişisel güvenlik kuralları, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ise KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. Eğitimlerin sonunda UYUMA ve KADES uygulamaları, trafik kuralları, motosiklet ve kask kullanımı konularını içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
