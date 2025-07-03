Leman Dergisi'nin Karikatür Skandalına Tepkiler Artıyor

Leman Dergisi'nin Karikatür Skandalına Tepkiler Artıyor
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Leman Dergisi'nin Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'e yönelik yayımladığı karikatür toplumda büyük tepkilere yol açtı. Ümraniye'de vatandaşlar afişle duruma karşı çıktı ve 4 kişi tutuklandı.

Leman Dergisi'nin Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'e yönelik yayımladığı karikatür skandalına tepkiler sürüyor. Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde de vatandaşlar duruma afişle tepki gösterdi.

Leman Dergisi'nin geçtiğimiz günlerde Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ile ilgili yayımladığı karikatür toplumda infiale neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları başta olmak üzere siyaset, medya ve çeşitli platformlardan tepkiler yükseldi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde de vatandaşlar afiş asarak tepkilerini dile getirdi. Mahalleye asılan afişte, "Leman Dergisi'nin Peygamberimize yönelik saygısızlığını şiddetle kınıyoruz. Anam babam sana feda olsun ya Rasulullah (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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