Kütahya Valisi Tarihi Konaklarda İncelemelerde Bulundu

Kütahya Valisi Musa Işın, restorasyon çalışmaları süren tarihi konaklarda incelemelerde bulundu.

Vali Işın, yapımı devam eden ve Gençlik Merkezi olarak hizmete açılacak konakta, Hisarlı Ahmet Evi'nde ve diğer tarihi konakta çalışmalar hakkında bilgi aldı İncelemelerde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar da hazır bulund Vali Musa Işın, Kütahya'nın kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Restorasyon sürecinin titizlikle yürütülmesi talimatını veren Işın, tamamlandığında gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine ev sahipliği yapacak Gençlik Merkezi'nin şehre önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - KÜTAHYA