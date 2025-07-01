Kütahya Valisi Musa Işın, Milli Savunma Bakanlığı Heyetini Ağırladı

Kütahya Valisi Musa Işın, Milli Savunma Bakanlığı Heyetini Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, Milli Savunma Bakanlığı yönetiminden oluşan bir heyeti makamında kabul etti. Ziyarette heyet üyeleriyle genel sağlık ve işbirliği konularında görüşmeler yapıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) heyetini makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette, MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse, MSB Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Ahmet Hamdi Ataç, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Abdulbaki Özden ve Hava Tuğgeneral Ramazan Toper hazır bulundu.

Vali Işın, nazik ziyaretleri dolayısıyla heyet üyelerine teşekkür ederek, misafirlerini makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'de en çok köye sahip il belli oldu

TÜİK verileri açıkladı! Türkiye'de en çok köye sahip il belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.