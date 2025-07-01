Kütahya Valisi Musa Işın, Milli Savunma Bakanlığı Heyetini Ağırladı
Kütahya Valisi Musa Işın, Milli Savunma Bakanlığı yönetiminden oluşan bir heyeti makamında kabul etti. Ziyarette heyet üyeleriyle genel sağlık ve işbirliği konularında görüşmeler yapıldı.
Kütahya Valisi Musa Işın, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) heyetini makamında ağırladı.
Gerçekleştirilen ziyarette, MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse, MSB Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Ahmet Hamdi Ataç, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Abdulbaki Özden ve Hava Tuğgeneral Ramazan Toper hazır bulundu.
Vali Işın, nazik ziyaretleri dolayısıyla heyet üyelerine teşekkür ederek, misafirlerini makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel