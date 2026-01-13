Haberler

Vali Musa Işın, minik Havva ve ailesini valilik makamında ağırladı

Vali Musa Işın, minik Havva ve ailesini valilik makamında ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, Minik Havva'nın okuluna kar topu oynamaya davet eden mesajına yanıt vererek onu ve ailesini Valilikte misafir etti. Ziyaret sırasında çocukların içtenliğinin önemine vurgu yapan Vali Işın, Havva'ya eğitiminde başarılar diledi.

Kütahya Valisi Musa Işın, 1 Ocak tarihinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Kütahya Valiliğine gönderdiği video mesajıyla kendisine çağrıda bulunan Yunus Emre İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Minik Havva ve ailesini Valilik makamında misafir etti.

Minik Havva'nın, "Selamün aleyküm Vali amca, okulumuza kar topu oynamaya gel" sözleriyle yaptığı samimi davete kayıtsız kalmayan Vali Işın, gerçekleştirilen ziyarette Havva ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında çocukların içtenliğinin ve samimiyetinin kendileri için her zaman kıymetli olduğunu ifade eden Vali Musa Işın, Minik Havva'ya eğitim hayatında başarılar diledi. Vali Işın ayrıca, ailesine de nazik ziyaretleri ve duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

Ceset torbaları hastaneye sığmadı, kaldırımda yan yana dizdiler
Komşusunu elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan caninin cezası belli oldu

Elektrikli tuzak davasında karar! Caninin savunması akılalmaz
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum

Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum