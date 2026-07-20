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Vali Işın, Gazi Mehmet Torun'u Evinde Ziyaret Etti

Vali Işın, Gazi Mehmet Torun'u Evinde Ziyaret Etti
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Kütahya Valisi Musa Işın, daha önce makamında ağırladığı görev gazisi Mehmet Torun'a verdiği sözü tutarak Aslanapa ilçesine bağlı Musaköy'deki evini ziyaret etti. Vali Işın, gazilerin fedakarlıklarına vurgu yaparak devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olacağını belirtti. Gazi Torun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, daha önce makamında ağırladığı görev gazisi Mehmet Torun'a verdiği sözü yerine getirerek Aslanapa ilçesine bağlı Musaköy'deki evini ziyaret etti.

Vali Musa Işın, Aslanapa ilçesine bağlı Musaköy'de yaşayan Gazi Mehmet Torun ve ailesiyle bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Ziyarette konuşan Vali Musa Işın, gazilerin milletin bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazi Mehmet Torun ise kendisini unutmayarak evinde ziyaret eden Vali Musa Işın'a teşekkür etti.

Programa Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun ile ilgili kurum temsilcileri de katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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