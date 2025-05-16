Kütahya Şehir Hastanesi'ne Teşekkür Ziyareti

Kütahya Yörük ve Türkmenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz ile eşi Havva Namaz, Kütahya Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Başkan Namaz, gördüğü ilgi ve sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret kapsamında, Başhekim Doç. Dr. Mehmet Fatih Ekici başta olmak üzere, tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Plaket takdim edilen isimler arasında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve hastane hekimlerinden; Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali İhsan Parlar, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Faik Yaylak, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mevlüt Demir, Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Tezcan, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Eroğlu, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferdi Peynirci, Dr. Fatma Özkan, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Doç. Dr. Mehmet Fatih Ekici, "Hastanemiz ve üniversitemiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA