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Kütahya İl Müftülüğü'nden Sabah Namazı Saatlerinde Düzenleme

Kütahya İl Müftülüğü'nden Sabah Namazı Saatlerinde Düzenleme
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Kütahya İl Müftülüğü, kış aylarında sabah mesaisine yetişme sıkıntılarını dikkate alarak sabah ezanı ve namaz saatlerinde düzenlemeye gitti. 11 Kasım 2024'ten itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak ve namaz ezandan yarım saat sonra kılınacak.

Kütahya İl Müftülüğü, kış aylarında sabah mesaisine yetişme konusunda yaşanan zorluklara dair vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda sabah namazı saatlerinde düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Duyuruya göre, 11 Kasım 2024 Pazartesi gününden itibaren 1 Mart 2025 tarihine kadar sabah ezanı, Diyanet Takvimi'nde belirtilen imsak vaktinde okunacak. Sabah namazı ise ezandan yarım saat sonra kılınacak.

Müftülük, bu düzenlemeyi vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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