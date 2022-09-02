Kütahya haberi... Hisarcık Tarım Kredi Müdürü Özkan, "Çiftçimizin her zaman yanında olacağız" Yerel Haberler Gelen Kütahya haberlerine göre Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü görevine başlayan Mustafa Emre Özkan, çiftçilerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü görevine başlayan Mustafa Emre Özkan, çiftçilerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Bilecik'te 3 yıl Tarım Kredi Kooperatifi yetkilisi olarak görev yapan Mustafa Emre Özkan, 1,5 yıldan bu yana Tavşanlı Tarım Kredi Kooperatifi Yetkili Müdür Yardımcılığı görevinde bulunuyordu. Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne getirilen Müdür Özkan, Hisarcık çiftçisinin ve vatandaşların ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamak için tüm güçleriyle göreve hazır olduklarını, tarımın ve çiftçinin her zaman yanında olacaklarını söyledi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Emre Özkan Hisarcık Bilecik Yerel Haberler

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