Kütahya'da öğrenciler gazeteciye sürpriz hediye

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Akçay'ın Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayıp hediye takdim ettiler.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Hisarcık İHA Muhabiri Mustafa Akçay'ı okullarına davet eden Atatürk İlkokulu öğrencileri okul faaliyetlerine verdiği Haber'>haber desteği için Özel Eğitim Öğretmeni Nihat Koçer nezaretinde hazırladıkları İHA Muhabirinin resminin bulunduğu tabağı ve sürpriz hediye paketini takdim ettiler. Okul Müdürü Pelin Solak ve Müdür Yardımcısı Şevket Şen okul faaliyetlerine verdiği haber desteği için İHA Muhabiri Mustafa Akçay'a teşekkür ettiler.

Okul Müdürü Pelin Solak, "İhlas Haber Ajansı Muhabirimiz Mustafa Akçay, sadece bizim okulumuzda değil, tüm okullarımızda gerçekleştirilen etkinliklerde her zaman bizlerin yanında olmuştur. Bizlerde Çalışan Gazeteciler Gününde kendisini okulumuza çağırıp öğrencilerimizle hediye takdiminde bulunup jest yapmak istedik. Katılımından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı okul idaresi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Muhabir Mustafa Akçay," Bu benim meslek hayatında aldığım en anlamlı hediyelerden birisi diyebilirim. Bir gazeteci olarak özellikle eğitim faaliyetlerini kamuoyuna duyurmanın önemli olduğu kanaatindeyim Bu arada minik öğrencilerle gazetecilik konusunda yaptığımız sohbette onların gazeteciliğe olan merakı beni çok mutlu etti" dedi. - KÜTAHYA