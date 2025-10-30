Kütahya'da Gençler İçin Mesleki Beceriler Kazandırma Projesi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP-2025 " Dumlupınar'da Parlayan Yıldızlar" Projesi kapsamında, gençlerin mesleki beceriler kazanarak topluma kazandırılmasını hedefleyen Pastacılık Kursu ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında kursiyerlerle sohbet edilerek, eğitim süreçleri hakkında bilgi alındı ve gençlerin meslek edinme yolundaki motivasyonları yerinde gözlemlendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, "Geleceğe yatırım, gençliğe destekle başlar" anlayışıyla yürütülen proje kapsamında gençlerin üretken bireyler olarak topluma kazandırılmasını hedefliyor. Yetkililer, kursiyerlerin azimleri, sabırları, disiplinleri ve emekleriyle hem kendilerine hem de topluma değer kattığını, geleceğin ustaları olma yolunda önemli adımlar attıklarını ifade etti. - KÜTAHYA