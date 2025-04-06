Kütahya'da Badem Ağaçları Zamanında Çiçek Açtı

Kütahya'da badem ağaçları bu yıl zamanında çiçek açtı

KÜTAHYA - Kütahya'da havaların ısınmasıyla birlikte doğa uyanmaya başladı. Şehrin Hıdırlık ve Hisar bölgesinin eteklerinde bulunan badem ağaçları çiçek açarak adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Açan çiçekler, arıların da ilgisini çekti; bölgede bal toplamaya başlayan arılar gözlemlendi.

Vatandaşlardan Melih Algın, kış mevsiminin ardından gelen güneşli havaların badem ağaçlarını canlandırdığını söyledi. Geçen yıl ılıman geçen kış nedeniyle ağaçların Mart ayı başında çiçek açtığını hatırlatan Algın, bu yıl ise kışın sert geçmesi nedeniyle çiçeklerin daha geç açtığını belirtti.

Algın, "Bilindiği gibi, bu yıl kış ayı çok soğuk geçti. Bu sebeple badem ağaçlarının çiçekleri yeni yeni uyanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl dondan dolayı çiçekler döküldü. Bu yıl çiçeklerin zamanında açması sanki bol mahsulün habercisi" dedi.