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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ziyarette mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Işık, hijyen setleri hediye etti ve Kütahya'ya hizmet etmenin gururunu paylaştı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Işık, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan hijyen setlerini hediye etti. Mesai arkadaşlarıyla sohbet edip işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Işık, Kütahya'ya ve şehrin insanlarına hizmet etmenin onurunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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