Kütahya, 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu

Kütahya'da 2015'te yüzde 74,74 olan asılsız çağrı sayısının 2022 yılının ilk 8 ayında yılında yüzde 44,77'ye düştüğünü kaydeden Vali Ali Çelik, "Artan bilinç ve farkındalıkla sağlanan bu düşüş Kütahya'mızı Türkiye'nin ikinci ili yaptı.

Kütahya'da 2015'te yüzde 74,74 olan asılsız çağrı sayısının 2022 yılının ilk 8 ayında yılında yüzde 44,77'ye düştüğünü kaydeden Vali Ali Çelik, "Artan bilinç ve farkındalıkla sağlanan bu düşüş Kütahya'mızı Türkiye'nin ikinci ili yaptı. 112'yi gereksiz yerel meşgul etmeyen hemşehrilerime ve 112 Acil Çağrı Merkezimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Ali Çelik, Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit ile komisyon üyeleri katıldı.

2022 yılının ilk 8 ayında 112 hattına gelen 370 bin 118 çağrıdan 275 bin 499 aramanın kurumlara aktarıldığını kaydeden Vali Ali Çelik, çağrılardan yüzde 44,77'sinin asılsız ve gereksiz olduğunu söyledi.

2015'te yüzde 74,74 olan asılsız çağrı sayısının 2022 yılının ilk 8 ayında yılında yüzde 44,77'ye düşmesinin sevindirici ancak yeterli olmadığını kaydeden Vali Ali Çelik, "Artan bilinç ve farkındalıkla sağlanan bu düşüş Kütahya'mızı Türkiye'nin ikinci ili yaptı. 112'yi gereksiz yerel meşgul etmeyen hemşehrilerime ve 112 Acil Çağrı Merkezimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezinin profesyonel yapısı ve işleyişiyle vatandaşa en hızlı şekilde ulaşma gayretinde olduğunu belirten Vali Ali Çelik; 2021 yılında 2,51 saniye olan acil çağrı alıcı cevaplama sürecinin 2022 yılı ilk 8 ayında 1,89'a düştüğünü kaydetti.

7 kişiye idari para cezası uygulandı

112'nin gereksiz arama ve asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi gerektiğini kaydeden Vali Çelik, asılsız arama yaptığı tespit edilen 7 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandığını belirtti.

Vali Çelik'in konuşmalarının ardından 2022 yılı faaliyetleri hakkında bilgiler veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, il merkezi ve köylerdeki toplam 33 okulda 3 bin 568 öğrenci; Yaz Kur'an Kursları'na katılan bin 250 öğrencinin 112 Tek Numara Projesi hakkında bilgilendirildiğini söyledi. - KÜTAHYA