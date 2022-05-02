Kuşadası'nda ilçe protokolü vatandaşlar ile bayramlaştı

Kuşadası'nda ilçe protokolü, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir törenle vatandaşlarla bayramlaştı.

Kuşadası'nda vatandaşların ilçe protokolüyle bayramlaşabilmesi için tören düzenlendi. İbramaki Sanat Galerisi'ndeki programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, idari ve mülki amirler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Törende, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Başkan Ömer Günel, vatandaşlar ile kamu görevlilerinin bayramını kutladı. Başkan Ömer Günel, Ramazan Bayramı'nın Türkiye'ye sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dilediğini belirtti.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise "Bu güzel bayram gününde sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bayramlar insanları birleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları ortadan kaldıran çok özel zamanlardır. Bu vesile ile başta çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, ilçemizde görev yapan çalışma arkadaşlarımın ve Kuşadalıların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel