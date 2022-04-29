Kuşadası'nda Emniyet Kemeri uygulaması yapıldı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla trafikte emniyet kemeri takılmasına yönelik farkındalık oluşturmak için uygulama yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından araçlar durdurulup, sürücüleri bilgilendirdi. Trafik uygulaması, Atatürk Bulvarı üzerinde yapıldı. Uygulamaya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Mustafa Karagöz katıldı Uygulama, trafikte emniyet kemeri takılmasına yönelik farkındalık oluşturmak için Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Program da Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından trafikte seyreden araçlar durdurulduktan sonra sürücülerine çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, "Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak içişleri bakanlığımızın bir uygulaması bugün ve yarın Bayram zehir olmasın, tatlı olsun, Bayramı güzelce yaşayalım. Sürücülerimiz ve hatta arka koltuk da oturanlar kurallara uysun ki kazalar da can kaybı olmasın, sakat kalmaları engellemek adına içişleri bakanlığımız gerçekleştirdiği bir dizi çalışma olarak eş zamanlı olarak uyguluyoruz. Kontrollerde maksat hem denetim hem eğitim bende kamuoyumuzun dikkatini çekmek üzere uygulamaları denetlemek için buradayız" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel