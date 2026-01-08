Haberler

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Demirelli, KUTO Başkanı Akdoğan ile görüştü

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, Kuşadası Ticaret Odası'na iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette güvenlik, asayiş durumu ve trafik sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. İş birliği önemine vurgu yapılarak ortak çalışmalar değerlendirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, Kuşadası Ticaret Odası'na (KUTO) iade-i ziyarette bulundu.

KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın makamında gerçekleşen ziyarete, KUTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp de katıldı. Ziyarette, Kuşadası'nın genel asayiş durumu, trafik sorunları ve sahil kentlerinin ortak problemleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, ilçenin huzur ve güvenliği adına yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaret çerçevesinde, KUTO Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan Ticari Envanter Raporu da İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli'ye takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, emniyet teşkilatının ilçede güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamının sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Akdoğan, Kuşadası'nın gelişimi için kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Emniyet Müdürü Rasim Demirelli ise misafirperverliklerinden dolayı KUTO yönetimine teşekkür ederek, Kuşadası'nın güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
