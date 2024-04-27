Kuşadası Devlet Hastanesi'ne Yeni Tıbbi Cihazlar Bağışlandı

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne bir hayırsever tarafından yeni tıbbi cihazlar bağışlandı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sağlık hizmetlerine daha iyi hizmet vermek için, hastane envanterine yeni tıbbi cihazlar daha eklendi. Fadime Akkoyun hanımefendi tarafından EKG birimine 1 Adet EKG cihazı, 4 adet tansiyon ölçer cihazı bağışlandı. Kuşadası Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Bağışlarından dolayı Fadime Akkoyun hanımefendiye çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN