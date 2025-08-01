Kuşadası Devlet Hastanesi'nde Hekim Açığa Alındı

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde Hekim Açığa Alındı
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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin, bir bebeğin sağlık durumu ile ilgili iddialar üzerine açığa alındığını açıkladı. Soruşturma süreci devam ediyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki olayla ilgili olarak görev yapan hekimin açığa alındığını konuya ilişkin adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir hekim hakkında bir bebeğin sağlık durumu ile ilgili ortaya çıkan iddialar üzerine başlatılan adli süreç kapsamında ilgili hekim gözaltına alınmış ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüzce açığa alınmıştır. Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma süreci devam etmekte olup, gelişmeler müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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