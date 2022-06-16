Kuşadası Belediyesi'nden Hijyen ve Dezenfeksiyon Çalışması

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, farklı mahallelerde eş zamanlı yürüttüğü detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında kentin turistik çarşıları ile Yeniköy Mahallesi'ni temizledi.

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte nüfus yoğunluğunun arttığı kent merkezine odaklanan ekipler, merkeze uzak mahalleleri de ihmal etmiyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Kuşadası'na gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan turistik çarşılar ile Yeniköy Mahallesi'nde eş zamanlı temizlik çalışması yapıldı.

Çalışmada Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ve Kahramanlar Caddesi'ndeki mazgallar kaldırılarak hortumlu süpürge ile sigara izmariti ve ambalaj atıkları toplandı. Kent mobilyaları ile çöp sepetleri çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanlar kullanılarak hijyenik hale getirildi. Yeniköy Mahallesi'nde de tüm cadde, sokak ve meydanlar ile çocuk parkları 90 derecelik sıcak suyla yıkandı. Ayrıca galvanizli çöp konteynerleri kir ve kokudan arındırıldıktan sonra boyandı.

ANKA / Yerel