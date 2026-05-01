Kuryeyi polisin 'heimlich' manevrası kurtardı

Kayseri'de nefes borusuna cisim kaçan kuryeyi polisin 'heimlich' manevrası kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan polis memurunun yanına gelen kurye işaret diliyle göğsüne vurarak, nefes borusuna cisim kaçtığını belirtti. Polis memuru duruma hızlıca müdahale ederek, 'heimlich' manevrası uyguladı. Polisin müdahalesiyle kuryenin soluk borusundaki cisim çıkarılarak yeniden nefes alması sağlandı. Öte yandan, polisin kuryeye yaptığı 'hemlich' manevrası KGYS kamerasına yansıdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
