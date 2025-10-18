Haberler

Kurtderesi'nde Nöbet Devam Ediyor, Ağaçlar Kesiliyor

Hatay'ın Kurtderesi Mahallesi'nde devletin toplu konut projesi kapsamında yapılan acele kamulaştırma kararı nedeniyle halk nöbet tutuyor. İki aydır süren nöbet esnasında kepçeler, ağaçları kesmeye devam etti. Halk, ağaç kesimini engellemeye çalıştı.

Haber: Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlar, devletin toplu konut projesi kapsamında yapılan acele kamulaştırma kararına karşı açılan dava devam ederken arazilere girilmesine karşı nöbet başlatmıştı. İki aydır nöbetin devam ettiği Kurtderesi'ne bugün yine kepçeler girdi, ağaç kesildi.

Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlar, devletin TOKİ için "acil kamulaştırma" kararıyla tapulu arazilerini kamulaştırmasına karşı nöbet başlatmıştı. İki aydır nöbetin devam ettigi Kurtderesi'ne bugün yine kepçeler girildi.

Nöbet çadırının olduğu araziye kolluk kuvvetleriyle giren kepçeler portakal, mandalina ağaçlarını söktü. Kepçelerin önüne atlayan mülk sahipleri ağaçların kesimini engellemeye çalıştı. Bir mülk sahibi ağaçları kesilirken fenalaştı, sağlık ekibi çağrıldı.

Ağaç kesimi devam ederken, Kurtderesi halkı kamuoyuna seslerini duymak çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA / Yerel
