Siirt'te minibüsün kıl payı atlattığı kaza kamerada

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki minibüsün kıl payı atlattığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolunda seyir halindeki bir minibüs, yoğun kar yağışının getirdiği buzlanma sonucu kaydı. Minibüsün sağa sola savrulduğu anlar cep telefonun kamerasına yansıdı. Minibüs şoförünün manevralarının ardından araç toparlanıp yoluna devam etti. - SİİRT