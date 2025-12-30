Siirt'te minibüsün kıl payı atlattığı kaza kamerada
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma sonucu kayan minibüs, sürücüsünün başarılı manevralarıyla kaza yapmadan yoluna devam etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki minibüsün kıl payı atlattığı kaza kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolunda seyir halindeki bir minibüs, yoğun kar yağışının getirdiği buzlanma sonucu kaydı. Minibüsün sağa sola savrulduğu anlar cep telefonun kamerasına yansıdı. Minibüs şoförünün manevralarının ardından araç toparlanıp yoluna devam etti. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel