Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp’tan ayrıldı

İsrail'in Girit açıklarında alıkoyduğu Sumud Filosu aktivistleri, sağlık kontrolünün ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 59 aktivist, özel uçuşla İstanbul'a getirildi. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen aktivistler, kontrollerin tamamlanmasının ardından kurumdan ayrıldı.

İsrail tarafından alıkonulmuştu

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu kapsamında, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden hareket ettiği öğrenildi. Farklı ülkelerden katılımlarla büyüyen filo, 39 ülkeden 345 katılımcıya ulaştı. Filo, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesine maruz kaldı. Müdahalenin ardından çok sayıda aktivistin alıkonulduğu belirtildi. - İSTANBUL

