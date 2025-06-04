Kurban Bayramında Kist Hidatik Tehlikesine Dikkat!

Kurban Bayramında "Kist Hidatik" tehlikesi

Kist Hidatik hayvan sakatatlarından insanlara geçiyor

BURSA - Hayvan dışkılarında bulunan parazitler ile bulaşan "Kist hidatik" hastalığı, tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda hayvan sakatatların gelişigüzel sokağa atılması, sakatatları tüketen evcil hayvanlar yoluyla hastalığın insanlara bulaşmasına davetiye çıkarıyor. Bayramda bu döngüyü kırmak için bir fırsat olduğunu dile getiren Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Yorulmaz Göktaş, hayvan kesimlerinin hijyenik alanlarda yapılması ve sakatatların çevreye atılmaması üzerinde durdu.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte bazı enfeksiyon hastalıklarında artış görülebildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Göktaş, bu hastalıklardan birinin de kist hidatik olduğunu belirtti. Halk arasında "Köpek kisti" olarak da bilindiğini dile getiren Göktaş, "Kist hidatik, 'Ekinokokkoz' adı verilen bir parazitin karaciğer ve akciğer gibi organlarda kist oluşturduğu ciddi bir hastalıktır. Bazen beyin, kalp gibi organlarda da parazit bulunabilmektedir. Bu parazit özellikle köpeklerin bağırsaklarında yaşar ve dışkı yoluyla çevreye yayılarak insanlara bulaşabilir" dedi.

Hijyenik alanda kesim yapılmalı

Özellikle kurban bayramı sırasında uygun olmayan hayvan kesiminin ve sakatatların kontrolsüzce çevreye atılmasının bu hastalığın yayılmasına zemin hazırladığını vurgulayan Göktaş, "Kurbanlık hayvanların karaciğer, akciğer gibi organlarında görülen şüpheli kistler, asla çevreye atılmamalı ya da sokak hayvanlarına verilmemelidir. Çünkü bu durum hastalığın yaşam döngüsünü devam ettirerek hem insanlar hem de hayvanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenle kurban kesimlerinin yetkili ve hijyenik alanlarda gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Sakatatların özellikle sokak köpeklerine verilmemesi, açık alanlara bırakılmaması ve şüpheli organların çift poşete sarılarak derin çöp kutularına atılması ya da mümkünse kaynatılarak imha edilmesi önemlidir. Ayrıca evcil hayvanlarımızın düzenli veteriner kontrolleri, iç ve dış parazit tedavilerini aksatmazsak bu yaşam döngüsünün kırılmasına yardımcı oluruz" şeklinde konuştu.

Önlem almak basit

Kist hidatik hastalığı uzun süre belirti vermeyen ancak ciddi bir hastalık olduğunun altını çizen Göktaş, "Hastalık hayati organları tutabilir. İleri dönemlerde ciddi cerrahi müdahaleler gerektirmektedir. Bu yüzden önlem alması, tedaviden çok daha kolay ve hayat kurtarıcıdır. Unutmayalım ki kurban eti bereket getirir. Sakatatı bilinçli yok etmek sağlık getirir. Sağlığımız için duyarlı olalım. Çevremizi ve hayvanlarımızı koruyalım" diye konuştu.