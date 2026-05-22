Bayram yolculuğu başladı: Yollarda yoğunluk arttı

Güncelleme:
Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla Çorum'un Osmancık ilçesinde trafik yoğunluğu oluştu. Samsun yönünde araç trafiği artarken, polis ekipleri tedbirlerini artırdı ve sinyalizasyon süreleri yeniden düzenlendi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, özellikle Samsun istikametinde araç trafiğinin sabah saatlerinden itibaren arttığı görüldü. Osmancık Şehir Geçişi Projesi kapsamında 6 şeritli bölünmüş kara yolunda İstanbul yönünde ulaşım normal seyrinde devam ederken, Samsun yönünde yoğunluğun belirgin şekilde arttığı gözlendi. Bayram tatili nedeniyle polis ekipleri de güzergah üzerindeki kavşaklarda tedbirlerini artırdı. Trafik akışını rahatlatmak amacıyla yoğunluk yaşanan noktalarda sinyalizasyon süreleri yeniden düzenlendi. Ekipler, sürücülerin trafik kurallarına uyması, takip mesafesini koruması ve dikkatli seyretmesi konusunda uyarılarda bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

