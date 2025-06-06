Kurban Bayramı'nda Mezarlıklara Yoğun İlgi

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar mezarlıkları doldurdu. Arnavutköy'deki Asri Mezarlık'ta sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Bayram namazının hemen ardından başlayan yoğunluk mezarlıkların dolmasına neden oldu. Arnavutköy'de bulunan Boğazköy Memba Mezarlığı da ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı mezarlıklardan oldu. Mezarlık içerisindeki yoğunluk dron kamerasıyla havadan görüntülendi. - İSTANBUL