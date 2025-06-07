Kurban Bayramı'nda Hastalara Ziyaret

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla tedavi gören hastalar ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Müyesser Demir ile Müdür Yardımcısı Nuran Çağlayan, hastanede yatan hastaları odalarında tek tek ziyaret etti.

Ziyaret sırasında hastalara ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, hastalara acil şifalar dileyerek bayramlarını tebrik etti. - KARABÜK