Kurban Bayramı'nda Hastalara Ziyaret

Kurban Bayramı'nda Hastalara Ziyaret
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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle tedavi gören hastalar, başhekim ve sağlık yöneticileri tarafından ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla tedavi gören hastalar ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Müyesser Demir ile Müdür Yardımcısı Nuran Çağlayan, hastanede yatan hastaları odalarında tek tek ziyaret etti.

Ziyaret sırasında hastalara ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, hastalara acil şifalar dileyerek bayramlarını tebrik etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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