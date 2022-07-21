Kurban Bayramı'nda 22 bin 423 büyükbaş, 30 bin 257 adette küçükbaş hayvan kesildi - Haberler

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Kurban Bayramı'nda 22 bin 423 büyükbaş, 30 bin 257 adette küçükbaş hayvan kesildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kurban Bayramı'nda 22 bin 423 büyükbaş, 30 bin 257 adette küçükbaş hayvan kesildi

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda 22 bin 423 büyükbaş, 30 bin 257 adette küçükbaş hayvan kesilirken, ortaya çıkan rakam vatandaşların son yıllarda kurban tercihinde küçükbaş hayvan aldığını ortaya koydu.

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda 22 bin 423 büyükbaş, 30 bin 257 adette küçükbaş hayvan kesilirken, ortaya çıkan rakam vatandaşların son yıllarda kurban tercihinde küçükbaş hayvan aldığını ortaya koydu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında; pazara gelen hayvanların belgelerinin kontrolünü, ekonomik kayıpların yaşanmaması ve hayvancılığın sürdürülebilir olması için dişi hayvanlarda ultrasonografi ile gebelik kontrolü, hastalıkların bulaşma ve yayılması engellemek için dezenfeksiyon çalışması yaparken, görevli veteriner hekimler ile de hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Kurban Bayramı süresince; il kurban hizmetleri komisyonu tarafından tespit edilen kesim yerlerinde ve müdürlüklerde görevlendirilen 110 adet veteriner hekim ile hayvan refahına uygun kesim yapılması sağlanırken, kesim öncesi ve kesim sonrasında da hayvanların muayeneleri yapılarak, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi sağlandı.

22 bin 423 büyükbaş, 30 bin 257 adette küçükbaş hayvan kurban edildi

Bayram sürecinde il genelinde 22 bin 423 adet büyükbaş, 30 bin 257 adet küçükbaş kesimi gerçekleştirildi. Geçmiş yılların kesim sayıları dikkate alındığında; büyükbaş hayvan kesiminden küçükbaş hayvan kesimine doğru bir değişim olduğu gözlendi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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