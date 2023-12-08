Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Gazze'deki Saldırılara Tepki Gösterdi

Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Erkan Karagöz, Gazze'de yaşanan saldırılara, çocukların hayatını kaybetmesine ve Filistin halkının yerinden edilmesine tepki gösterdi. Karagöz, "Bu acı olaylar karşısında sessiz kalmak, vicdanımıza ihanet etmek demektir" dedi.

Kur'an'a Hizmet Derneği'nin Başkanı Erkan Karagöz, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek, bölgede yaşanan acı olayların insanlık adına büyük bir trajedi olduğunu vurguladı. Çocukların hayatını kaybetmesi ve Filistin halkının topraklarından edilmesine yönelik endişelerinin bulunduğunu dile getiren Karagöz, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Karagöz sözlerine şu şekilde devam etti: "Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı karşısında derin bir üzüntü içindeyiz. Masum çocuklarımızın ve savunmasız sivillerin hayatını kaybetmesi, insanlık değerlerine olan saygımızı zedeliyor. Bu acı olaylar karşısında sessiz kalmak, vicdanımıza ihanet etmek demektir. Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılması, yıllardır süren bir adaletsizliğin ve haksızlığın bir sonucudur. Bu durum, uluslararası toplumu, özellikle de insan haklarına saygı gösteren devletleri sorumluluk almaya çağırıyor. Zulme karşı sessiz kalmak, sorumluluktan kaçmak anlamına gelir. Kur'an'a Hizmet Derneği olarak, insanlık ailesinin bir parçası olarak, bu acıyı hafifletmek ve yardım elini uzatmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. İhtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmak, yaralılara destek olmak ve bölgedeki zor durumda olanlara umut vermek için harekete geçmeliyiz. Sadece sözle değil, aynı zamanda eylemle de destek olmalıyız. Çocuklarımızın, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın yaşadığı bu acıyı hafifletmek için bir araya gelmeli ve çözüm odaklı adımlar atmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - İZMİR