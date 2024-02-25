Kulu'da Berat Kandili'nde Camiler Doldu

Konya'nın Kulu ilçesinde Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar camileri doldurdu.

Kulu'da vatandaşlar akşam namazının ardından ilçe genelindeki bütün camilere akın etti. Camilerde cami imam hatipleri ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i şerif okundu. Gecenin önem ve anlamını belirten konuşmalar yapılarak mübarek gecenin iyi değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Eller semaya açılıp yapılan dualardan sonra yatsı namazının kılındı. - KONYA