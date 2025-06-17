Kültür ve Turizm Bakanlığı Heyeti Zonguldak'ta İncelemelerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Heyeti Zonguldak'ta İncelemelerde Bulundu
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz liderliğindeki heyet, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yöresel ürünler üreten Aynur Çakar'ı ziyaret etti ve bölgenin kültürel mirasını inceledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz önderliğindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı heyeti, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde incelemelerde bulundu.

Heyet, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ile bakanlık temsilcilerinin eşlik ettiği program kapsamında "Aynur Abla" markasıyla yöresel ürünler üreten Aynur Çakar'ı ziyaret etti. Çakar, Çaycuma Manda Yoğurdu ve kestane balı başta olmak üzere doğal ve organik ürünlerini heyete tanıtarak brifing sundu.

İnceciköz, ziyaret sırasında Çakar'ın mandacılık, turizm ve yöresel ürünlerin geliştirilmesi alanlarındaki çalışmalarını yakından inceledi.

Ziyaretin ardından heyet, bölgenin kültürel miraslarından biri olan Kadıoğlu köyündeki mozaikleri incelemek üzere köye yöneldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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