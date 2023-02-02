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Küçükçekmece'de sulu kar ile dolu yağışı etkili oldu

Yerel Haberler

Küçükçekmece'de sulu kar ile dolu yağışı etkili oldu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sulu kar ile dolu yağışı etkili oldu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sulu kar ile dolu yağışı etkili oldu.

İstanbul'un bazı kesimlerine geçtiğimiz günlerde kar yağmıştı. Mega kentte kar yağışı beklenirken Küçükçekmece ilçesinde akşam dolu ile karışık yağmur etkili oldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sulu kar ile dolu yağışı anbean kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Küçükçekmece İstanbul Yerel Haberler

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