Küçükçekmece'de sulu kar ile dolu yağışı etkili oldu Yerel Haberler İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sulu kar ile dolu yağışı etkili oldu. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sulu kar ile dolu yağışı etkili oldu. İstanbul'un bazı kesimlerine geçtiğimiz günlerde kar yağmıştı. Mega kentte kar yağışı beklenirken Küçükçekmece ilçesinde akşam dolu ile karışık yağmur etkili oldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sulu kar ile dolu yağışı anbean kaydedildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Küçükçekmece İstanbul Yerel Haberler

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