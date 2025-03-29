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'Evde birileri var' diye bağırıp camdan atladı

'Evde birileri var' diye bağırıp camdan atladı
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İstanbul Küçükçekmece'de psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen bir kadın, 2. kattaki evinin penceresine çıkarak 'evde başka birileri var' diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların uyarılarını da aldırmayan kadın, kendini bir anda aşağıya bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde bir binanın 2'inci katında yaşayan yabancı uyruklu kadın, uzun zamandır psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu.

CAMA ÇIKIP 'EVDE BİRİLERİ VAR' DİYE BAĞIRDI

Kadın, evde yalnız olduğu esnada cama çıkarak bağırmaya başladı. 'Evde başka birilerinin olduğunu' söyleyen kadını gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİNİ CAMDAN AŞAĞIYA ATTI

Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların uyarılarını aldırmayan kadın kendini camdan aşağıya attı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kadının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kendini camdan aşağıya atan kadının o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Tipik akp secmeni

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