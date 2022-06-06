Küçükçekmece'de çevre koruma haftası etkinlikleri - Haberler

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Küçükçekmece'de çevre koruma haftası etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Küçükçekmece'de çevre koruma haftası etkinlikleri

Çevre Haftası dolayısıyla Küçükçekmece'de gerçekleştirilen etkinliklere katılan 180'e yakın çocuk hem çevre koruma duyarlılığı kazandı hem de eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.

Çevre Haftası dolayısıyla Küçükçekmece'de gerçekleştirilen etkinliklere katılan 180'e yakın çocuk hem çevre koruma duyarlılığı kazandı hem de eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.

Küçükçekmece Belediyesi, 1-7 Haziran "Çevre Koruma Haftası" çerçevesinde, gelecek nesillerde ileri dönüşüme yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Kemal Çebi, Yaşar Kemal Sanat Evi bahçesinde ilçedeki Gündüz Çocuk Bakımevleri öğrencileriyle bir araya gelerek, uçurtma uçurdu. Çocuklarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikte hem eğlenen hem de çevre bilinci edinen çocuklar, öğretmenleriyle birlikte bez çanta boyama, uçurtma yapımı, tohum topu yapımı ve ileri dönüşüm atölyeleri gerçekleştirdi. Çocuklar için özel kurulan stantlarda ise miniklere boyama kalemleri, boyama kitabı, tohumlu kalemler dağıtıldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Gelecek nesillere bize bırakılandan daha temiz ve daha yeşil bir dünya bırakmak, miras değil borcumuzdur. Bizden sonra bu mirası devam ettirmeleri için ise onlara şimdiden farkındalık kazandırmamız gerekiyor. Onlar için hem eğitici hem öğretici etkinlikler düzenledik. Çocuklarımızla birlikte çok keyifli vakit geçirdik. Doğal kaynakların verimli kullanılması, israfın önüne geçilmesi ve daha temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çevre Koruma Haftası Küçükçekmece Çocuk Yerel Haberler

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