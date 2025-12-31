Haberler

Küçükçekmece'de Alatepe Tankeri için kurtarma çalışmaları başladı

Küçükçekmece Demir Sahasında, olumsuz hava şartları nedeniyle hasar gören Türk bandıralı Alatepe tankerinin kurtarma ve hasar tespit çalışmaları, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte tekrar başladı. Dron ile havadan görüntülenen çalışmalar, tanker üzerindeki hasarın tespitine yönelik yürütülüyor.

Küçükçekmece'de Demir Sahasında Türk bandıralı Alatepe tankerini kurtarma ve hasar tespit çalışmaları bugün yeniden başladı.

Küçükçekmece Demir Sahasında dün yaşanan şiddetli olumsuz hava şartları nedeniyle biri Türk diğeri Azerbaycan bandıralı iki gemi bir birine temas etmişti. Kazanın ardından Azerbaycan bandıralı Kalbajar isimli tanker dün kurtarılırken, hava şartlarının zorlamasıyla dün sabitlenen Türk bandıralı Alatepe tankerini kurtarma ve hasar tespit çalışmaları bugün itibarıyla yeniden başladı.

Havanın kısmen elverişli hale gelmesiyle birlikte, Alatepe tankerini kurtarmaya ve hasar tespitine yönelik çalışmalar sabah saatlerinde başladı. Kurtarma ekipleri, tankerde meydana gelen hasarın boyutlarını tespit etmek ve gemiyi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalara devam eden kurtarma ve hasar tespit çalışmaları havadan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
