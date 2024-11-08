Üye Girişi
Haberler

Küçük Muhammed'in Vali Olma Hayali Gerçekleşti

Küçük Muhammed'in Vali Olma Hayali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kalp rahatsızlığı bulunan 7 yaşındaki Muhammed Ensar Çetin'i ağırlayarak ona bir günlüğüne vali olma fırsatı sundu. Küçük Muhammed, valilik makamında bulduğu bu özel anın heyecanını yaşarken, Vali Koç ona hediyeler verip, çocukların hayallerine destek olacaklarını belirtti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kalp rahatsızlığı bulunan Muhammed Ensar Çetin'in 'Vali' olma hayalini gerçekleştirdi. Küçük Muhammed, Vali Koç'un makamında ağırlanarak bir günlüğüne 'Vali' oldu.

Kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören Muhammed Ensar Çetin, ailesiyle birlikte Ağrı Valiliği'ne davet edilerek hayalini gerçekleştirme fırsatı buldu. Vali Koç'un makam koltuğuna oturan küçük Muhammed, bu özel anı yaşamanın heyecanını yaşarken, Vali Koç'a sarılarak teşekkür etti. Vali Koç, küçük Muhammed ile yakından ilgilenerek ona çeşitli hediyeler verdi. Vali Koç, yaptığı açıklamada, "Bugün makamımızda çok özel bir misafirimiz vardı. Vali olma hayali kuran ve kalp rahatsızlığı bulunan sevgili Muhammed Ensar Çetin, ailesiyle birlikte bizleri ziyaret ederek hayallerini gerçekleştirmek üzere makam koltuğuna oturdu. Onun gözlerindeki ışık, yüreğindeki sevgi ve umut dolu hayallerini paylaşmak bizler için tarifsiz bir mutluluk oldu. Bugün Muhammed'in hayaline ortak olduk; onunla birlikte gülümsedik, umutlarımızı tazeledik. Muhammed'e ve tüm çocuklarımıza sağlık dolu, başarılarla dolu bir gelecek diliyorum" dedi.

"Çocukların yüzündeki tebessüm bizim için en büyük ödül"

Çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük ödül olduğunu belirten Vali Koç, "Muhammed Ensar kardeşimizin bu mutluluğu bizleri de çok mutlu etti. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeye ve onlara umut olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Vali amca benim kahramanım"

Bir günlüğüne vali olan Muhammed Ensar ise Vali Koç'a teşekkür ederek, "Vali amca benim kahramanım. Ben büyüyünce vali olmak istiyorum" dedi.

Muhammed Ensar'ın ailesi de Vali Koç'a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin'in köyündeki imamı neden açığa alındı? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 9 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı? 7 yaşındaki Berresu'ya ne oldu? Ankara'da 1. sınıf öğrencisi neden öldü? MASTERCHEF ANTALYA PİYAZI TARİFİ! Antalya piyazı nasıl yapılır, Antalya piyazı malzemeleri neler? Masterchef 8 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te hangi takım kazandı? Gelin Evi kim kazandı? 8 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 9-10 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Emeklilere pazar desteği başvuruları ne zaman bitiyor? İBB pazar desteği başvuru ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.